معهد الفلك يوضح حقيقة برودة كوكب الأرض وانتشار الأمراض..ظاهرة الافيليون..

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صورة الخبر: ظاهرة الافيليون
ظاهرة الافيليون

كشف دكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة ظاهرة الأفيليون التي تسبب برودة كوكب الأرض لمدة شهرين مقبلين وانتشار الأمراض مثلما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "هذا الكلام غير صحيح".

وأضاف في تصريح خاص لـ «بوابة أخبار اليوم» أنها مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة .

المقصود بظاهرة الأفيليون هي الكلمة الإنجليزية Aphelion معناها الأوج، تعني اسم لمكان معين في مدار أي جسم يدور حول الشمس، حيث أن perihelion هي أقرب نقطة للأرض من الشمس و aphelion هي أبعد نقطة".

تابع "تدور الارض حول الشمس في مدار بيضاوي و لذلك تقترب من الشمس أحيانا و تبتعد عنها أحيانا، دوران الارض حول الشمس و قربها و بعدها و تحركها من -23.5 درجة ميل محور الدوران الي + 23.5 درجة ظاهرة طبيعية تحدث كل عام و ينتج عنها تعاقب فصول العام من صيف و شتاء و ربيع و خريف كما ينتج عنها اختلاف نقطة شروق الشمس و الغروب كل يوم و التي استخدمت في ظاهرة تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني".

أكد أن هذا الدوران لم يختلف و تخرج الأرض عن مدارها لكي تختلف الفصول الأربعة وإذا فرضا حدث لوجد سكان الارض كوارث طبيعية أكبر من ذلك بكثير ولاختلفت الفصول والمناخ علي الأرض بصفة دائمة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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