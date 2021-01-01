معهد الفلك يوضح حقيقة برودة كوكب الأرض وانتشار الأمراض..ظاهرة الافيليون..

كشف دكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة ظاهرة الأفيليون التي تسبب برودة كوكب الأرض لمدة شهرين مقبلين وانتشار الأمراض مثلما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "هذا الكلام غير صحيح".
وأضاف في تصريح خاص لـ «بوابة أخبار اليوم» أنها مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة .
المقصود بظاهرة الأفيليون هي الكلمة الإنجليزية Aphelion معناها الأوج، تعني اسم لمكان معين في مدار أي جسم يدور حول الشمس، حيث أن perihelion هي أقرب نقطة للأرض من الشمس و aphelion هي أبعد نقطة".
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