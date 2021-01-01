تطبيق إلكتروني لمساعدة فاقدي الذاكرة الحاد

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أنشأ علماء أداة معملية تمكن الخوارزميات الجديدة من مساعدة الأشخاص الذين يعانون من فقدان الذاكرة من قبل باحثين من جامعة تورنتو في كندا، حيث تستهدف إحدى الخوارزميات تخزين واسترجاع المعرفة بطريقة يمكن مقارنتها بآلية الدماغ البشري.

وأثار ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل التعلم العميق والشبكات العصبية الاصطناعية، حركة نحو أساليب جديدة غامضة لمعالجة المعلومات وتخزينها، حيث إنه في السابق كانت أجهزة الكمبيوتر تعتمد على البشر لتزويدهم بالمعلومات والبيانات.

"قبل عشر سنوات، كانت الحوسبة تدور حول القيم المطلقة، حيث تقوم المعالجات بتخزين البيانات في الذاكرة بطريقة قابلة للتكرار حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات ذات قيمة ثنائية، ولم يكن هناك غموض، ولكننا الآن نريد أن تتنبأ أجهزة الكمبيوتر بالنسب المئوية وترسم تقديرات تقريبية.



وفقًا لـ TechExplore ، تابع ، "على سبيل المثال ، نريد أن يخبرنا معالج الصور أن هناك احتمالًا بنسبة 10? لوجود سيارة في الصورة ، واحتمال 40? للمشاة، وكذلك الخصائص التي تساعد البشر في تحديد ما يريدون تذكره أو نسيانه من أجل تطبيق هذا الغموض على تخزين المعلومات واسترجاعها.

وفقًا للدراسات، كثيرًا ما يؤكد البشر على الذكريات التي تهمنا، ويختارون الأحداث الأخيرة على الأحداث البعيدة، ويقسمون الأحداث المطولة إلى مكوناتها الأساسية.

تستخدم خوارزميات التعلم الآلي الملايين من المدخلات اليوم أثناء بحثهم في قواعد بياناتهم عن أنماط تمكنهم من ربط المدخلات بالمخرجات بشكل صحيح.

تصبح الخوارزمية دقيقة بما يكفي لمعالجة المشكلات الجديدة التي لم تواجهها من قبل بعد دورات متعددة من العملية.

يمكن أن تنتج الخوارزميات نتائج جيدة بسرعة عن طريق فصل البيانات الأكثر أهمية فقط بفضل الذاكرة الحيوية الاصطناعية.

يوفر النهج الجديد أيضًا أدوات معالجة اللغة الطبيعية لمساعدة فقدان الذاكرة في تذكر التفاصيل المهمة.

وبناءً على تفضيلات الخوارزمية وجدول الكلمات الرئيسية، أنشأ فريق بحثي أداة بواجهة تشبه البريد الإلكتروني لتذكير المشاركين بالمعلومات الهامة.

نظرًا لأن معظم الأدوات المساعدة معقدة للغاية وغير مجدية في هذه الحالة ، فإن الأداة تساعد الأشخاص في استدعاء المعلومات بطريقة إنسانية وطبيعية للغاية دون التشديد عليها.

لمساعدة أولئك الذين يعانون من فقدان الذاكرة الحاد أو الإجهاد اليومي فقط ، أتاح الفريق إصدارًا تجريبيًا عبر الإنترنت.

وتابع أن الخوارزمية هي مجرد البداية، والذاكرة المستمدة من الطبيعة يمكن أن تقرب قدرات الذكاء الاصطناعي من قدرات البشر. وقال "في المرحلة التالية، نعتزم الدخول في شراكة مع جهة طبية لاختبارها.