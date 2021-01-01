تسريبات عن تصمميم الكاميرا في هواتف iPhone 14 Pro المرتقبة



iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro

كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل جديدة حول تصمميم الكاميرا في هواتف IPHONE 14 PRO المرتقبة هذا العام.



أكدث التقارير السابقة على خطط ابل لدعم هواتف iPhone 14 Pro بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ولقد أوضحت التقارير الجديدة التصميم البارز لوحدة الكاميرا في إصدارات Pro، والذي يعود للحجم الكبير لمستشعر الكاميرا .



ولقد جاءت التفاصيل الجديدة في تقرير نشر عبر المحلل”Ming-Chi Kuo” والذي أوضح فيه أن ابل تقدم هواتف iPhone 14 Pro و Pro Max بتصميم بارز لوحدة الكاميرة الخلفية، بينما يتوافق تصميم الهواتف من الجهة الخلفية بشكل عام مع الإصدارات السابقة.

قد يعجبك أيضا...

من جانب أخر أوضح Ming-Chi Kuo أن أبعاد الهواتف تختلف في الإصدارات الجديدة التي تأتي بحجم أكبر، أيضاً من المقرر أن تتضمن إعدادات الكاميرا في إصدارات Pro مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، والذي تستبدل به ابل المستشعر المميز بدقة 12 ميجا بيكسل.ويعود السبب في التصميم البارز للكاميرا للحجم الأكبر للمستشعر الجديد الذي يتراوح بين 25 إلى 35%، كما ترتفع عدسات 7P من 5 إلى 10% وذلك مقارنة بهاتف iPhone 13 Pro.أيضاً من المتوقع أن تدعم كاميرا هواتف iPhone 14 Pro و Pro Max الجديدة والمميزة بدقة 48 ميجا بيكسل هذه الإصدارات في التفوق على الكثير من إصدارات 2022 من الهواتف الذكية.يذكر أن المستشعر الجديد يأتي بحجم 1/1.3 إنش، مع حجم بيكسل 1.25µm، ومن المتوقع أن يدعم iPhone 14 Pro تقنية دمج البيكسل لتفاصيل أكثر دقة في الإضاءة المنخفضة.