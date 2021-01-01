بالفيديو : مميزات وإمكانيات سيارة فيراري تيستاروسا الرياضية الإسطورية



فيراري فيراري

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرتها قناة Throttle House على يوتيوب، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 1988 من سيارة فيراري تيستاروسا، وهي سيارة رياضية كلاسيكية شهيرة أنتجتها الشركة الإيطالية في الفترة من 1984 إلى 1996، وصنعت منها 9939 سيارة فقط، وتعتبر هذه السيارة لكثير من محبي السيارات حول العالم بمثابة سيارة اسطورية من شركة فيراري.



جدير بالذكر أن هذه القناة تقدم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من فيراري تيستاروسا الكلاسيكية وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: