يتملك صندوق الاستثمارات العامة 16.7% من أستون مارتن



أستون مارتن أستون مارتن

رفع صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصته في شركة أستون بضخ 78 مليون جنيه إسترليني في الشركة البريطانية، وحصل على حصة كبيرة في الشركة وعلى مقعدين في مجلس الإدارة.



يمتلك صندوق الاستثمارات العامة بالفعل حصصاً في شركات مكلارين ولوسيد، وباستثماره الجديد في أستون مارتن فقد أصبحت حصته في الشركة تعادل 16.7% ما يجعله ثاني أكبر مساهم في الشركة بعد رئيس مجلس الإدارة، لورانس سترول، الذي يمتلك حصة 18.3%.



قال رئيس أستون لورانس سترول “يمثل إعلان اليوم أحدث نجاح في تطور أستون مارتن، واستعادة الأعمال والميزانية العمومية التي ورثناها، وتسريع إمكانات النمو على المدى الطويل. إنه يحول ميزانيتنا العمومية وملف السيولة والتدفقات النقدية لدينا ويوفر وضوحًا أكبر لمسارنا لنصبح تدفقًا نقديًا حرًا مستدامًا إيجابيًا ويخلق مساهمًا كبير القيمة”.