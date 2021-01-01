لامبورغيني هوراكان ستحمل محرك هجين فريد من نوعه

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لامبورغيني

كشفت لامبورغيني طرفاً من تفاصيل خليفة لامبورغيني هوراكان تتعلق بمجموعة المحركات.

ستأتي السيارة التالية من الشركة بمحرك خاص بها لا تشاركها به أي سيارة أخرى، يجب توضيح ذلك لأن لامبورغيني هي أحد الشركات التابعة لمجموعة فولكس واجن، ولطالما شراكت محركاتها مع شركات أخرى من المجموعة وخاصة أودي.

لأجل سيارتها التالية طورت لامبورغيني محرك هجين وفال روفين موهر، كبير المسؤولين الفنييت في الشركة أن المحرك الجديد سيكون خاصاً بخليفة هوراكان “فيما يتعلق بنظام الدفع، سيكون هجيناً بالقابس، ومن وجهة نظر الأداء، سيكون مرة أخرى خطوة كبيرة. سيكون المحرك مخصّصاً من أجل لامبورغيني. فيما يتعلق بالتفاصيل النهائية، لا يمكننا كشف هذا حتى الآن لكن يمكنني أن أقول أكثر من ستة وأقل من 12 أسطوانة لمحرك الاحتراق”.

المصدر: سعودى شفت

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