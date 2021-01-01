تلزم محكمة ألمانيا تيسلا بتعويض 113,000 دولار لمالك موديل X

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صورة الخبر: تيسلا
تيسلا

قضت محكمة ألمانية أن تيسلا يجب أن تعوض مالك سيارة موديل X بسبب مشاكل في نظام Autopilot للقيادة الذاتية.

توصلت المحكمة إلى قرارها بعد تلقي تقرير فني خلص إلى أن الطيار الآلي لا يكتشف بشكل موثوق عقبات مثل مسارات الطريق الضيقة في موقع البناء، ووفقاً لمجلة، فقد عثر على أن مركبات التي تستخدم النظام تستعمل الفرامل دون داع، وهي مشكلة أصبحت شائعة جداً في الولايات المتحدة أيضاً.

قضت المحكمة بعويض المالك بقيمة 113,000 دولار أمريكي، قررت المحكمة أن هذه المشكلة في السيارة يمكن أن تشكل “خطرًا جسيماً” على الطريق وتؤدي إلى اصطدامات من الخلف خاصة في المدن الداخلية. بالمقابل جادل محامو تيسلا بأن Autopilot ليس مخصصاً لحركة المرور في المدينة.

المصدر: سعودى شفت

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