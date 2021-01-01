تعلن نيسان عن فئات دفع رباعي جديدة تعمل بالكهرباء



نيسان نيسان

أعلنت شركة نيسان عن الموعد الرسمي للكشف عن طراز كهربائي جديد كلياً وهو من فئة الدفع الرباعي والتي ستتضمن أحدث التقنيات الهجينة التي طورتها العلامة التجارية اليابانية وذلك في 20 يوليو الجاري من خلال بث مباشر على موقعها الرسمي.



وأطلقت الشركة مقاطع فيديو تشويقية يظهر فيه أن السيارة الرياضية المتعددة الإستعمالات الجديدة ستحتوي على تقنية e-Power و e-4orce وهما اثنتان من تقنيات نيسان الكهربائية المتطورة والذي يعتبر تلميحًا هاما لما ستقدمه الشركة مستقبلا.



تأتي تقنية e-Power من نيسان لتجمع بين مجموعة نقل الحركة الكهربائية ومحرك الاحتراق المستخدم حصريًا كمولد للطاقة.

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وهذا يعني أن السيارة يتم تشغيلها بالكامل بواسطة محركاتها الكهربائية ، ولكن يتم إعادة شحن البطاريات بواسطة محرك الإحتراق الداخلي أثناء التنقل.وصرحت شركة Nissan على موقعها الرسمي بهذا الشأن قائلة: “قامت Nissan بفك الشفرة وتعلمت كيفية تقليل الوزن وتطوير أساليب أكثر استجابة للتحكم في المحرك وتحسين إدارة الطاقة ونتيجة لذلك ، تستخدم e-POWER بطارية أصغر من بطارية طراز LEAF ولكنها توفر نفس تجربة القيادة مثل السيارات الكهربائية بالكامل.وفي نفس الوقت، يشير مصطلح “e-4orce” إلى تقنية القيادة الكهربائية من Nissan للمركبات ذات المحركين والذي يوفر نظام الدفع الرباعي وتم تصميمه ليكون مريحًا وذلك من خلال استخدام مكابحها المتجددة بمهارة وذكاء ورسم خرائط لتسارعها بسلاسة واستخدام مكابحها الهيدروليكية في ناقل عزم الدوران, وتؤكد Nissan إن e-4orce تمنح السائقين تسارعًا وتباطؤًا سلسًا بالإضافة إلى قوة جر فائقة على الطرق الزلقة.