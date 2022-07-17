سعر الذهب اليوم الإثنين 18 يوليو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

بدأت أسواق الذهب اليوم الإثنين، أول أيام أسبوع تجارة الذهب على استقرار الأسعار، بعد أن شهد خلال تعاملات الأسبوع الماضي حالة من الانخفاض، متأثرا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1706 دولارات للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 662 جنيها، وسجل الذهب عيار 18 نحو 848 جنيها، وسجلت سعر الذهب عيار 21 نحو 990 جنيها، بينما سجلت سعر الذهب عيار 24 نحو 1132 جنيها.



أسعار سبائك الذهب اليوم

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5660 جنيها، وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11320 جنيها، وسجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 22640 جنيها.

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سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7920 جنيها، ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99 %.مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةتراجعت أسعار الذهب أول أمس وبقيت في طريقها نحو خامس هبوط أسبوعي على التوالي، إذ أثر الارتفاع المستمر في الدولار والمخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.أسعار الدولار في البنوك اليومشهدت أسعار الدولار، استقرارا، مقابل الجنيه المصري، في كل من البنك المركزي المصري، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وشركات الصرافة، حيث سجل نحو 18.83جنيه للشراء، و 18.89جنيه للبيع.