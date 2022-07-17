اعرف أهم 9 مشروعات تكرير وتصنيع وبتروكيماويات جار تنفيذها

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يستهدف قطاع البترول تنفيذ عدد من مشروعات التكرير والتصنيع والبتروكيماويات، حيث تضمنت تلك المشروعات ما يلى:



1-مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بالسويس ويهدف إلى إنشاء مجمع للبتروكيماويات وذلك فى إطار خطة الدولة لتنمية المنطقة الاقتصادية وذلك لإنتاج حوالى 7ر2 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية و535 ألف طن سنوياً من المنتجات البترولية.. هذا وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالى 5 ر7 مليار دولار.



2- مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) لإنتاج 205 ألف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة باستخدام قش الأرز وباستثمارات 284 مليون يورو تعادل 5ر5 مليار جنيه.

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3- مشروع إنتاج مشتقات الميثانول لإنتاج 87 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد و52 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF باستثمارات 119 مليون دولار.4-توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية بهدف زيادة طاقتها التكريرية بنسبة60%،وتبلغ استثماراته حوالى 4ر2 مليار دولار.. هذا وقد تم بدء التشغيل المبكر للمرحلة الثانية من المشروع فى مايو 2022.5-مجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) بأسيوط بطاقة تغذية 5ر2مليون طن سنويا من المازوت لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة، وباستثمارات 2.9 مليار دولار.6-توسعات شركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 75ر1 مليون طن سنوياً من المازوت لتعظيم كميات المنتجات عالية القيمة الاقتصادية وباستثمارات تقديرية حوالى 77ر1 مليار دولار.7-مشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بطاقة 2ر1 مليون طن من المتكثفات وذلك لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة وبتكلفة استثمارية حوالى 2214 مليون جنيه.8-مجمع التقطير الجوى بشركة أسيوط لتكرير البترول بطاقة 5 مليون طن من الزيت الخام وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية، وبتكلفة استثمارية حوالى 2ر9 مليار جنيه.9-مجمع التقطير الجوى بشركة الإسكندرية للبترول بطاقة 5 ملايين طن من الزيت الخام بالإضافة إلى إنشاء وحدة لاسترجاع الغازات وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية عالية القيمة الاقتصادية (سولار، بنزين، بوتاجاز) وبتكلفة حوالى 2ر6 مليون جنيه.