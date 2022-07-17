بختام تعاملات الأحد البورصة المصرية تخسر 938 مليون جنيه

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تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد 17 يوليو 2022، وخسر رأس المال السوقي نحو 938 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 596.750 مليار جنيه.



صعد مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 0.1% ليغلق عند مستوى 8772 نقطة، وهبط «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.31% ليصل إلى مستوى 1580 نقطة، ونزل «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.18% ليغلق عند مستوى 10712 نقطة، كما زاد «إيجي إكس 50» بنحو 0.99% ليغلق عند مستوى 3547 نقطة.



وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 1.47% ليغلق عند مستوى 1696 نقطة، كما استقر مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» عند مستوى 2484 نقطة.

