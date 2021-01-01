تفاصيل .. إطلاق نار داخل مول بولاية إنديانا الأمريكية

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إطلاق نار داخل مول بولاية إنديانا الأمريكية


لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم بعد إطلاق نار جماعي في جرين وود بارك مول بولاية إنديانا الأمريكية، وفقًا للسلطات المحلية، وأُبلغ عن إصابة ثلاثة آخري ولا يزال المسعفون يطهرون المنطقة.

ووفق الصحف الأمريكية فإن أحد القتلى هو المشتبه في إطلاق النار عليه، وفقًا لما ذكره عمدة غرينوود مارك مايرز ، الذي شارك في بيان صحفي بأن المسلح قد أطلق عليه الرصاص "من قبل شخص مسلح".

وقال مايرز: "تضرب هذه المأساة صميم مجتمعنا، يرجى تقديم صلاتك للضحايا ."

وتشهد الولايات المتحدة بشكل متكرر حوادث عنف وإطلاق نار في المدارس والحانات تسفر عن عشرات القتلى الأبرياء.

ومن أشهر هذه الحوادث مقتل عشرين طفلا في ولاية كونيكتيكت عام 2012 بعدما فتح رجل النار عليهم في مدرسة.

وفي 2018 قتل طالب في مدرسة ثانوية بولاية تكساس ثمانية من زملائه وهي الحادثة التي سبقتها بعدة أشهر حادثة أخرى راح ضحيتها 17 شخصا.

وفي كل مرة تحيي هذ الحوادث الجدل المحتدم بالبلاد حول استخدام وشراء الأسلحة النارية.

المصدر: youm7

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