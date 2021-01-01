تفاصيل .. إطلاق نار داخل مول بولاية إنديانا الأمريكية

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم بعد إطلاق نار جماعي في جرين وود بارك مول بولاية إنديانا الأمريكية، وفقًا للسلطات المحلية، وأُبلغ عن إصابة ثلاثة آخري ولا يزال المسعفون يطهرون المنطقة.
ووفق الصحف الأمريكية فإن أحد القتلى هو المشتبه في إطلاق النار عليه، وفقًا لما ذكره عمدة غرينوود مارك مايرز ، الذي شارك في بيان صحفي بأن المسلح قد أطلق عليه الرصاص "من قبل شخص مسلح".
وقال مايرز: "تضرب هذه المأساة صميم مجتمعنا، يرجى تقديم صلاتك للضحايا ."
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