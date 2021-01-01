فيديو: خروف بحر يسرق لوح تزلج من طفل بولاية فلوريدا

تمكنت عائلة أثناء ممارسة رياضة التزلج على الأمواج قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية، مقطع فيديو عندما سبح خروف البحر الفضولي ووضع زعنفة على لوح طفل.
وقالت ليسا بلايس، التي نشرت الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها وعائلتها كانوا يتصفحون خارج Fort Pierce Inlet في مقاطعة سانت لوسي عندما اكتشفوا زوجًا من خراف البحر في مكان قريب، وذلك وفقاً لما ذكره موقع "يو بي أي" الأمريكي.
وأضافت بليس لـ WKMG-TV: "كان إيفان ولوجان يتزلجان على الماء عندما ظهر اثنان من خراف البحر، وكانت المياه صافية، ظل خراف البحر يسبح حول الأولاد على الرغم من بذل قصارى جهدهم لتجنبهم."
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