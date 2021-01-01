رضيعة معجزة: حكاية رضيعة تصغر والدتها بعامين



رضيعة رضيعة

الاسم: مولي إيفرت غسيبسون؛ السن: 27 عاما ؛ والمهنة رضيعة معجزة.



عزيزي القارئ؛ ربما تكون المقدمة غريبة بعض الشئ عن المنطق؛ ولكن تذكر أنه بالعلم لن ينتهي زمن المعجزات.



ولدت مولي بلقب "أكبر رضيعة في العالم"؛ حيث خلقت قبل ولادتها ب27 عاما فكيف حدث ذلك؟

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قبل أن تزرع في رحم إمرأة؛ تم تجميد هذه الرضيعة لسنوات:؛ حيث قررت تينا - وهي الأم المنجبة؛ والتي تعاني من مشاكل في الإنجاب تبني " مولي" وزرعها في رحمها بعد أن انتهزت الفرصة الغريبة والتي لم تكن واضحة لها في بداية الأمر؛ ولكن رغبتها في أن تصبح أما جعلتها تقبل التجربة .كان فارق العمر بين تينا - الأم المنجبة- والرضيعة -مولي- لا يتعدى السنتين؛ وأشرف على العملية المركز الوطني للتبرع بالأجنة بالولايات المتحدة الأمريكية والذي يقوم بتجميد الأجنة بعد أن يتبرع بها آباء بيولوجييين.وأجرى المركز ما يقارب من ألف عملية من هذا النوع ؛ وحطمت مولي الرقم القياسي لأنها صمدت لأكثر من 27 عاما وهي " جنين مجمد"