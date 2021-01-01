عجوز سقطت في بركة مليئة بالتماسيح.."نهاية مأساوية"

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صورة الخبر: التماسيح
التماسيح

لقيت امرأة مسنة حتفها بطريقة مأساوية بعد سقوطها في بركة مائية بالقرب من منزلها في ولاية فلوريدا الأميركية، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال المصدر إن المرأة، التي لم يتم الكشف عن هويتها بعد، سقطت في بركة مليئة بالتماسيح، وذلك بالقرب من منزلها في "بوكا رويال غولف آند كونتري كلوب" في إنغليوود.

وأضاف، نقلا عن مكتب عمدة مقاطعة ساراسوتا، أن الحادثة وقعت ليلة الجمعة في حدود الساعة الثامنة مساء.

وذكر المحققون أنه بينما كانت المرأة العجوز تكافح من أجل البقاء فوق سطح الماء، شوهد اثنان من التماسيح يسبحان تجاهها، ثم أمسكا بها دون أن يتركا لها فرصة للنجاة بحياتها.

وأعلنت وفاة المرأة في مكان الحادث، فيما قام متخصصون في لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية بإخراج التماسيح من تلك البركة.

وتعد وفاة المرأة أحدث حلقة من سلسلة هجمات التماسيح الأخيرة في جنوب الولايات المتحدة، حيث شهد الشهران الماضيان عددا من الحوادث المشابهة في فلوريدا وساوث كارولاينا.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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