عجوز سقطت في بركة مليئة بالتماسيح.."نهاية مأساوية"

لقيت امرأة مسنة حتفها بطريقة مأساوية بعد سقوطها في بركة مائية بالقرب من منزلها في ولاية فلوريدا الأميركية، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقال المصدر إن المرأة، التي لم يتم الكشف عن هويتها بعد، سقطت في بركة مليئة بالتماسيح، وذلك بالقرب من منزلها في "بوكا رويال غولف آند كونتري كلوب" في إنغليوود.
وأضاف، نقلا عن مكتب عمدة مقاطعة ساراسوتا، أن الحادثة وقعت ليلة الجمعة في حدود الساعة الثامنة مساء.
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