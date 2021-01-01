سقوط منطاد في الأقصر.. تفاصيل

سقط بالون طائر "منطاد" كان يحمل على متنه قرابة 30 راكبا بينهم سياح بمحافظة الأقصر جنوبي القاهرة، صباح الاثنين، دون أن يسفر الحادث عن وفيات، بحسب مصدر أمني، فيما قررت السلطات وقف نشاط طيران المناطيد في المنطقة مؤقتا.
وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن أجهزة الحماية المدنية تلقت بلاغا بسقوط بالون طائر "منطاد" بعد بدء طيرانه بفترة وجيزة وعلى متنه عدد من الركاب، فتم التحرك فورا لمكان البلاغ والتأكد من عدم وقوع وفيات، فيما تم نقل المصابين للمستشفى.
وأوضح المصدر أنه تم فرض طوق أمني على موقع الحادث بالبر الغربي في مدينة الأقصر لحين معاينة النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الحادث.
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