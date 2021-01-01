نانت الفرنسي يقترب من مصطفى محمد على سبيل الإعارة



مصطفى محمد مصطفى محمد



كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أن نادي نانت الفرنسى اقترب بشدة من الحصول على خدمات الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتا سراي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال موقع " lesviolets" إن مصطفى محمد أصبح قريبًا من الانتقال لصفوف نادي نانت في ظل رغبة الأخير الحصول على خدمات المهاجم المصري لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.





أضاف التقرير أن مصطفى محمد قد ينتقل على سبيل الإعارة الى نانت مقابل من 2 الى 2.5 مليون يورو بنية البيع في صفقة ستتراوح قيمتها من 7 إلى 8 ملايين يورو للنادي التركي.

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ووضعت عدد من الأندية الأوروبية مصطفى محمد على رأس أولوياتها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوفها خاصة مع تألق اللاعب مع منتخب مصر والنادي التركي خلال الموسم الماضي.فيما كشفت تقارير صحفية تركية أن نادى جالاتا سراى أودع 4 ملايين دولار، فى حساب نادى الزمالك، باقى قيمة مستحقات المهاجم المصرى وقالت قناة "TRT" التركية إن جالاتا سراي أودع مبلغ 4 ملايين دولار في حساب نادي الزمالك قيمة المستحقات المتأخرة فى صفقة مصطفى محمد، ليصبح اللاعب ملكا للنادى التكى بشكل نهائي.وأرسل مسئولو نادى الزمالك خطابًا رسميًا لنظرائهم فى جالاتا سراي التركي لإرسال باقي قيمة صفقة تفعيل بند شراء مصطفي محمد مهاجم الفريق الأبيض، الذي سبق وانتقل للنادي التركي على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء مقابل سداد 4 ملايين دولار.