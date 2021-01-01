سبب خناقة محمد عبد المنعم ورمضان صبحي بعد المباراة



خناقة محمد عبد المنعم ورمضان صبحي خناقة محمد عبد المنعم ورمضان صبحي



مع صافرة نهاية مباراة النادي الأهلي وبيراميدز، حدثت مشادة كلامية بين اللاعبين محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي ورمضان صبحي مهاجم نادي بيراميدز.



المشهد سرق الكاميرات نحوه عقب الصافرة مباشرة، حيث شوهد محمد عبد المنعم، يتوجه بغضب نحو رمضان صبحي الصبح قبل أن يتجمع حولهما اللاعبين والجهاز الفني من الفريقين للفصل بينهما.



وفي مباراة كانت الأسوأ للنادي الأهلي على مدار الموسم، خسر الأهلي أمام بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء، ليفقد نظريًا صدارة الدوري لصالح الزمالك المتقدم على الأهلي بفارق 9 نقاط كاملة.

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ويحتاج الأهلي لـ الفوز في المباراتين المؤجلتين حتى يتمكن من الوصول لمركز الوصيف الذي يحتله بيراميدز حاليًا.وبات نادي الزمالك المرشح الأقوى للفوز بالدوري، على الرغم من خوضه 3 مواجهات صعبة على التوالي، تتمثل في بيراميدز وفيوتشر وسموحة، عقب نهائي كأس مصر الخميس أمام الأهلي.وعلى العشب الأخضر تفوق رمضان صبحي لاعب بيراميدز على مدافعي الأهلي على الرغم من عدم تسجيله أي أهداف، ليثأر من خروجه من كأس مصر على يد الأهلي قبل أسبوعين في مباراة لم يؤدي فيها كما يجب.بداية الأزمة كانت عندما تدخل أحمد عبد القادر لاعب الأهلي على رمضان صبحي الذي سقط على الأرض، وحاول إضاعة الوقت، قبل أن يحاول محمد عبد المنعم حثه على النهوض ومطالبته بعدم إدعاء الإصابة.وقال مراسلون صحفيون من داخل الملعب إن رمضان صبحي عقب نهاية المباراة تعدى لفظيًا على محمد عبد المنعم، وهو ما جعل الأخير يثور في وجهه.وأضافوا، أن عبد المنعم توجه نحو رمضان صبحي عقب سب مهاجم بيراميدز له، ومعايرته بخسارة المباراة، الأمر الذي أخرج مدافع الأهلي عن شعوره.وكان من بين المبادرين لفض المشادة بين اللاعبين محمد الشناوي، حارس النادي الأهلي، الذي أبعد زميله عبد المنعم ووبخه.وقال حاضرون إن الشناوي طلب من عبد المنعم عدم الرد عليه والتوجه مباشرة نحو غرفة الملابس قائلًا: إبقى رد عليه في الملعب.جدير بالذكر أن النادي الأهلي آخر 12 مباراة في الدوري الممتاز لم يحقق الفوز سوى في 4 مباريات فقط.وحقق الشياطين الحمر أمام إنبي وغزل المحلة وايسترن كومباني وفيوتشر بطل كأس الرابطة المحترفة.وتلقى المارد الأحمر خسارة في 3 مباريات أمام اندية المصري بهدف نظيف وسموحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين وبيراميدز بثنائية نظيفة.فيما تعادل النادي الأهلي في 5 مباريات أمام فرق طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي والزمالك والجونة.