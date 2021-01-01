الجيش الإسرائيلي : نستعد بقوة لهجوم عسكري على إيران

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي أن إعداد خيار عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني، أمر واجب، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد لهجوم عسكري في حال فشلت الدبلوماسية.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي: "التاريخ أثبت أن الدبلوماسية يمكن أن تفشل والجيش الإسرائيلي يستعد لذلك".
وأكد كوخافي أن إعداد خيار عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني، "واجب أخلاقي وأمر مهم للأمن القومي".
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