تعلن سامسونج عن تسجيل 200 مليون جهاز في SmartThings Find

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صورة الخبر: SmartThings Find
SmartThings Find

تعتبر وظيفة SmartThings Find من سامسونج هي النظير لوظيفة Find My من أبل. ولقد وصلت الخدمة إلى مرحلة جديدة حيث أعلنت سامسونج أنه قد تم تسجيل 200 مليون جهاز على SmartThings Find حول العالم، إذ ساعدت الخدمة في تحديد موقع الأجهزة والعناصر المفقودة.

وأطلقت شركة سامسونج Galaxy SmartTag و SmartTag+ التي تستخدم تقنية Bluetooth منخفضة الطاقة و UWB (النطاق الواسع للغاية) لتتبع الأجهزة القريبة.

في حالة فقدان جهاز أو عنصر به علامة SmartTag، يمكن لأجهزة جالاكسي القريبة المسجلة في شبكة SmartThings Find أن تنقل الموقع التقريبي للعنصر بشكل آمن ومجهول. تتغير معرفات الأجهزة على الشبكة كل 15 دقيقة ويتم تخزينها بشكل آمن مع التشفير.

يحتوي تطبيق SmartThings Find أيضًا على أداة لاكتشاف علامات SmartTags غير المعروفة يدويًا والتي قد يحملها المستخدم دون علمه.

المصدر: بوابه المتميز

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