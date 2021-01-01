تخطط شاومي للكشف عن النموذج الأول لسيارتها الكهربائية في أغسطس

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تكشف شاومي عن النموذج الأول لسيارتها الكهربائية خلال حدث يعقد في شهر أغسطس المقبل.



قدمت شاومي خلال الفترة الماضية Xiaomi M365 electric scooter، ومن جديد تستعد العملاق الصيني لمحاولة جديدة للمنافسة في سوق السيارات الكهربائية.



ولقد بدأت شاومي الإستثمار في سوق السيارات الكهربائية منذ العام الماضي، حيث أعلنت الشركة عن خططها لبدء إستثمار في هذا السوق بقيمة 10 مليارات دولار عى مدار 10 سنوات.

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ومن المقرر أن يكشف “Lei Jun” الرئيس التنفيذي لشركة شاومي عن أول نتائج هذا الإستثمار في نموذج لأول سيارات الشركة الكهربائية.ولقد صممت السيارة عبر “HVST Automobile” التي صممت في السابق نموذج سيارة Maven من WM Motor، ومن المقرر أن تبدأ شاومي في إجراء إختبارات الطريق على السيارة بعد الإعلان الرسمي، على أن تبدأ لاحقاً حملة للترويج لسيارة شاومي الكهربائية.من جانب أخر تشير التقارير أن شاومي لن تبدأ الإنتاج الضخم في وقت قريب، حيث من المتوقع أن تبدأ الشركة الإنتاج بحلول عام 2024.