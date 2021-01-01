تخطط شاومي للكشف عن النموذج الأول لسيارتها الكهربائية في أغسطس

تكشف شاومي عن النموذج الأول لسيارتها الكهربائية خلال حدث يعقد في شهر أغسطس المقبل.
قدمت شاومي خلال الفترة الماضية Xiaomi M365 electric scooter، ومن جديد تستعد العملاق الصيني لمحاولة جديدة للمنافسة في سوق السيارات الكهربائية.
ولقد بدأت شاومي الإستثمار في سوق السيارات الكهربائية منذ العام الماضي، حيث أعلنت الشركة عن خططها لبدء إستثمار في هذا السوق بقيمة 10 مليارات دولار عى مدار 10 سنوات.
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