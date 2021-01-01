تعمل شاومي على تطوير عدد 4 من الأجهزة اللوحية الجديدة

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أكد تقرير جديد على أن العملاق الصيني شاومي بدأت العمل على تطوير عدد 4 من الأجهزة اللوحية على أن ينافس أحد الإصدارات جهاز سامسونج Galaxy Tab S8 Ultra.



قدمت شاومي أجهزة Xiaomi Pad 5 وPad 5 Pro للأسواق منذ عام تقريباً، ومن جديد تستعد العملاق الصيني لإطلاق جيل جديد من الأجهزة اللوحية.



ولقد أوضحت التسريبات الجديدة التي نشرت عبر Digital Chat Station أن شاومي تخطط للكشف عن الجيل الجديد من الأجهزة اللوحية في وقت لاحق هذا العام، ومن المقرر أن تتميز الأجهزة الجديدة بأحجام 10.4، و12.6 و14 إنش إلى جانب إصدار بحجم 11 إنش.

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وتشير التوقعات إلى أن الجهاز اللوحي المميز بحجم 11 إنش ينطلق للأسواق بعنوان “Xiaomi Pad 6? والذي يأتي بعد إصدار الشركة السابق Xiaomi Pad 5 الذي يتميز بنفس الحجم.كما أشار تقرير”Digital Chat Station” إلى أن الإصدار المميز بحجم 12.6 إنش ينطلق بعنوان Xiaomi Pad 6 Pro.وأوضحت تسريبات سابقة أن شاومي تدعم الجيل القادم من الأجهزة اللوحية بمعالجات Snapdragon 870، وSnapdragon 888، مع توقعات أن يأتي Xiaomi Pad 6 بمعالج Snapdragon 870 وهي ترقية عن الإصدار السابق الذي ضم معالج Snapdragon 860.من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن جهاز Xiaomi Pad 6 Pro الذي يتميز بحجم 12.6 إنش يضم معالج Snapdragon 888.أيضاً من المتوقع أن يكون الإصدار المميز بحجم 14 إنش هو أعلى إصدار في الجيل القادم من أجهزة شاومي اللوحية، على أن ينافس إصدار سامسونج Galaxy Tab S8 Ultra في الأسواق، لذا قد يدعم هذا الإصدار رقاقة Snapdragon 8 Gen 1 أو Snapdragon 8+ Gen 1.بينما يأتي الإصدار منخفض التكلفة في أجهزة شاومي بعلامة Redmi التجارية، ويتميز هذا الإصدار بحجم 10.4 إنش، أيضاً من المتوقع أن يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج من MediaTek.