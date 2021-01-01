يتلقى Xiaomi Mi A3 تصحيح أمان أندرويد لشهر يوليو 2022 عالميًا



Xiaomi Mi A3 Xiaomi Mi A3

تطرح شركة شاومي تصحيح الأمان لشهر يوليو 2022 لهاتف Mi A3 على مستوى العالم. تم إصدار Mi A3 قبل ثلاث سنوات وهو آخر هاتف ذكي يعمل بنظام Android One من شاومي. قد يكون هذا هو دعم التحديث قبل الأخير للجهاز. سينضم Mi A3 إلى قائمة الدعم بعد آخر تحديث للبرنامج.



جاء هاتف Mi A3 مدمجًا مع نظام Android 9.0 Pie وتطور إلى نظام Android 11 خلال أوقاته. لقد تمتع بتحديثات برامج منتظمة خلال السنوات الثلاث من وجوده. حيث وعدت شاومي بثلاث سنوات من تصحيحات الأمان والتحديثات للجهاز. وهي الآن على وشك تحقيق هذا الوعد بعد ثلاث سنوات. سيؤدي التنزيل الذي يبلغ بحجم 8 ميجابايت إلى تحديث هاتف Mi A3 إلى تصحيح الأمان لشهر يوليو 2022.



ستحصل الهواتف الذكية Mi A3 المؤهلة على تصحيح الأمان لشهر يوليو 2022 عبر تحديث عن بعد (OTA). ستوفر إعدادات الهاتف المعلومات الضرورية عن التصحيح الحالي المتاح. بدلاً من ذلك ، يمكن للمستخدمين تنزيل التحديث باستخدام برنامج تحديث البرامج الثابتة لهاتف شاومي. تلقت طرز Mi A3 في أوروبا تحديثًا آخر مرة في يونيو 2022.