يتوفر جهاز Alldocube iPlay 40 5G اللوحي مقابل 299 دولارًا على متجر AliExpress

يتوفر الآن جهاز Alldocube iPlay 40 5G اللوحي مقابل 299 دولارًا على متجر AliExpress لجميع العملاء العالميين الذين يرغبون في إقتناء الجهاز اللوحي الجديد من شركة Alldocube.
يأتي الجهاز اللوحي Alldocube iPlay 40 5G مقاس 10.4 بوصة بشاشة Full View IPS 2K وتصميم إطار نحيف للغاية يبلغ 7.2 ملم يمنحك تجربة مشاهدة غامرة. يتميز الجهاز اللوحي بمعالج الرسوميات القوي ARM Mali-G57 MC3 الذي يأتي بقدرة معالجة رسومات عالية ويدعم فك تشفير أسرع ، وتشغيل فيديو بدقة 4K ، ويمنحك تجربة ألعاب أكثر سلاسة. يعمل الجهاز اللوحي ببطارية عالية السعة 6000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.
يتوفر الآن جهاز Alldocube iPlay 40 5G اللوحي مقابل 299 دولارًا على متجر AliExpress
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