إطلاق Dragon نحو المحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة ناسا عن نجاح عملية إطلاق مركبة الشحن Cargo Dragon 2 نحو المحطة الفضائية الدولية.
وجاء في بيان صادر عن الوكالة "نفذت شركة سبيس إكس عملية إطلاق ناجحة لمركبة Cargo Dragon 2 نحو المحطة الفضائية الدولية .. المركبة أطلقت من مطار جون كندي الفضائي في الولايات المتحدة، يوم الخميس 14 يوليو الجاري، تمام الساعة 20:44 بالتوقيت المحلي (صباح الجمعة 15 يوليو، تمام الساعة 3:44 بتوقيت موسكو)".
وأشار البيان إلى "أن المركبة من المفترض أن تدور عدة مرات في مدارات الأرض وبعدها تلتحم بالمحطة يوم السبت 16 يوليو الجاري، تمام الساعة 11:20 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (18:20 بتوقيت موسكو".
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