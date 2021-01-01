صخرة فضائية بحجم ناطحة سحاب تقترب من الأرض

كشف عدد من علماء الفلك عن اقتراب صخرة فضائية بحجم ناطحة سحاب من الأرض، غدًا الأحد، مؤكدين أن المسافة بين الصخرة الفضائية والأرض تعادل 6 مليون كيلو متر، وأنها لن تعود مرة أخرى إلا في عام 2048، وبرغم أن اقتراب الصخرة الفضائية لا يشكل خطرًا، لكن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يترقبوها بخوف، متفاعلين مع اقتراب الصخرة من الأرض.
صخرة فضائية تقترب من الأرض
وقال شرف السفياني، مؤسس جمعية آفاق لعلوم الفلك، عبر تويتر: "اقترب من #الأرض عدة مرات كان أخرها عامي 1948 و1959. صخرة الفضاء 2022KY4 التي يقدر قطرها بحوالي 88 مترًا مايعادل ناطحة سحاب من 50 طابقًا، ستقترب من الأرض على مسافة 6 مليون كيلومتر الأحد القادم 17 يوليو. ولن تعود مرة أخرى إلا في عام 2048. ولن تشكل #خطر على الأرض."
أما الراصد الجوي العراقي صادق عطيه فقال: "صخرة فضائية طولها 88 متر، اي بحجم ناطحة سحاب 50 طابق، ستقترب من الارض وتصل لمسافة 6 مليون كيلومتر يوم الاحد المقبل 17 يوليو. هذه الصخرة 2022ky4 كانت قد اقتربت من الارض عامي 1948 م و1959م دون خطر، وستعود عام 2048م."
مخاوف النشطاء
تفاعل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الكشف عن اقتراب الصخرة الفضائية من الأرض فقال حسام حداد: "طالما انها ستعود عام 2048 هذا يعني انها لاتشكل اي خطر في عامنا هذا، المسافه كبيره 6 مليون كم لكن حجمها لو حدث الاصطدام سيكون مهول"
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