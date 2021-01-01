تطور الصين تقنية تقرأ موجات الدماغ وتراقب المحتوى الإباحي

طورأكاديميون من جامعة بكين جياوتونج الصينية، جهازًا يستخدم الذكاء الاصطناعي، لتتبع المحتوى الإباحي.
ووفقًا لتقرير South China Morning Post، يمكن للجهازالذي يشبه خوذة مغطاة بالأسلاك، ومصمم ليكون أكثر دقة بحيث يمكنه مراقبة الدماغ عند عرض محتوى إباحي، أن يميز الفرق عندما يتعرض الشخص لهذا النوع من المحتوى دون أن يشعر بالارتباك عند تعرضه للآخرين أشياء مثل العواطف، أو التعب، أو حتى الأفكار العشوائية، كما وسيسمح الجهاز الجديد لمراقبة المحتوى الإباحي للحكومة الصينية بمراقبة أسهل وأسرع، المعلومات التي يمكنهم جمعها.
وأوضح العلماء، أنه لتحديد ارتفاعات موجات الدماغ المحددة الناتجة عن التعرض لمعلومات إباحية، يجمع الجهاز بين العناصر التكنولوجية والبشرية، وقد حققت دقة الجهاز 80? عندما تم اختباره على 15 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 20 و 25 من قبل الباحثين.
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