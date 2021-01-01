ميزة "واتساب"الجديدة تفيد "المشغولين"

ذكر تقرير إخباري أن تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، أطلق ميزة جديدة تساعد أولئك الذين لا وقت لديهم للرد على الرسائل فورا، أثناء استخدام التطبيق على أجهزة الكمبيوتر.
وأوضح موقع (WABetainfo)، الذي يتابع أخبار "واتساب" أولا بأول، أن الميزة الجديدة هي الرد السريع على الرسائل الواردة إلى المستخدمين، الذين يستعملون نسخة أجهزة الكمبيوتر المكتبية من التطبيق.
وقال الموقع إن القدرة على توجيه الرد السريع على الرسائل متاح للمستخدمين الذين ثبتوا التحديث الأخير لتطبيق "واتساب" من متجر "ميكروسوفت".
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