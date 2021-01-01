ماذا يحدث عند استخدام زيت غير الموصى به من الشركة ؟



زيت زيت

لنفرض ان سيارتك تستخدم زيت 10W30 ..



في حال استخدمت 5W30

في الوقت الحالي (الصيف) الفرق راح يكون شبه معدوم لان الرقم الاول خاص بدرجة لزوجة الزيت بالتشغيل الاول للمحرك بدرجات الحرارة القليلة جدا.. وحتى ان كان له تاثير فلن يتعدى ثواني معدودة.



في حال استخدمت 10W40 ..

من الممكن ان يؤثر (سلبا) في عدة امور:

قد يعجبك أيضا...

1- معدل صرف الوقود بنسبة قليلة جدا.2- الاجزاء الميكانيكية الدوارة داخل المحرك.3- عمل الاويل بمب.4- احتراق كمية من الزيت ما يسبب (تبخير).5- تراجع غير ملحوظ باداء المحرك.كل الفقرات (من الممكن) ان تظهر على بعض المحركات وقد تكون على مدى بعيد او قريب، وايضا كل محرك يختلف عن الثاني بدرجة تاثره بلزوجة الزيت.في حال استخدام السيارة باداء عالي جدا يوصي بعض الخبراء باستخدام درجة لزوجة زيت المحرك اعلى من الدرجة الطبيعية كون المحرك سيصل احيانا لدرجات حرارة تفوق المدى الطبيعي ولفترات طويلة وخصوصا في الاجواء الحارة جدا .لكن الافضل استخدام درجة الزيت الموصى بها من قبل الشركة المصنعة للسيارة فقط.