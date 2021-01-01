تنضم دي أس 7 CROSSBACK ELYSEE للاسطول الرئاسي الفرنسي

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صورة الخبر: 7 CROSSBACK ELYSEE
7 CROSSBACK ELYSEE

نشرت شركة DS التابعة لمجموعة Stellantis صورا على صفحتها الرسمية توضح سعادتها بإنضمام سيارتها DS 7 CROSSBACK ELYSEE الجديدة إلى الأسطول الرئاسي الفرنسي في احتفال العيد الوطني لفرنسا.

وتحركت السيارة ضمن موكب الرئيس من قصر الإليزيه الرئاسي إلى مقر الإحتفال بميدان كونكورد الشهير وقد حظيت السيارة الجديدة بتجهيزات خاصة وفريدة لتلبية مواصفات الرئيس.

تأتي السيارة الرئاسية الجديدة DS 7 CROSSBACK ELYSEE مدرعة بالكامل.

كما قامت شركة DS بإطالة قاعدة عجلات السيارة الرئاسية بمقدار 20 سم لتصل إلى 2.94 متر لتصبح مكتبًا متنقلًا بشكل فعال وتصل مساحة الأرجل إلى 54.5 سم ويبلغ الطول الإجمالي الآن إلى 4.79 متر والعرض 1.91 مترًا أما الارتفاع فيبلغ 1.62 مترًا.

تم استبدال المقعد الطولي الخلفي التقليدي بمقعدين فرديين وتأتي المقصورة مبطنة بجلد Alcantara الفاخر وتم تجهيزها بشواحن لاسلكية ومنافذ USB.

وتم تجهيز DS 7 CROSSBACK ELYSEE بأضواء وامضة زرقاء / حمراء في المقدمة وحاملات أعلامها القابلة للفصل ، وشارات “RF” وهي اختصار لكلمة République Française – الجمهورية الفرنسية- على غطاء المحرك والأبواب الأمامية وصندوق الأمتعة .

بالإضافة إلى عجلاتها الخاصة مقاس 20 بوصة وهوائي زعنفة القرش المختص بنظام الاتصالات الخاص بالرئيس.

المصدر: Nile Motors

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