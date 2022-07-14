أسعار الذهب الأحد 17 يوليو 2022 في مصر اليوم

أسعار الذهب
شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، استقرارا، متأثرة بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1706 دولارات للأوقية.
ويعتبر عيار 21 الأكثر انتشارا والأكثر جودة بعد عيار 24، ببنما عيار 14 الأقل جودة من كليهما.
سعر الذهب اليوم في مصر
سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 662 جنيها.
وسجل الذهب عيار 18 نحو 848 جنيها.
وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 990 جنيها.
بينما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1132جنيها.
أسعار سبائك الذهب اليوم
سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5660 جنيها.
وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11320جنيها.
وسجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 22640 جنيها.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7920 جنيها.
ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، و تختلف من منتج لآخر.
مواصفات الذهب
ويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.
مؤشرات البورصة
تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.
تعاملات البورصة العالمية
تراجعت أسعار الذهب أول أمس وبقيت في طريقها نحو خامس هبوط أسبوعي على التوالي، إذ أثر الارتفاع المستمر في الدولار والمخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.
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