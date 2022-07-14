أسعار الذهب الأحد 17 يوليو 2022 في مصر اليوم



أسعار الذهب أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، استقرارا، متأثرة بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1706 دولارات للأوقية.



ويعتبر عيار 21 الأكثر انتشارا والأكثر جودة بعد عيار 24، ببنما عيار 14 الأقل جودة من كليهما.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 662 جنيها.

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وسجل الذهب عيار 18 نحو 848 جنيها.وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 990 جنيها.بينما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1132جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5660 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11320جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 22640 جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7920 جنيها.ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، و تختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةتراجعت أسعار الذهب أول أمس وبقيت في طريقها نحو خامس هبوط أسبوعي على التوالي، إذ أثر الارتفاع المستمر في الدولار والمخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.