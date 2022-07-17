سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 17-7-2022

في أول أيام عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، يتساءل الكثير من المواطنين عن سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر، باعتباره العملة الأكثر تداولًا في العالم، كما أنَّ هناك الكثير من الشركات العالمية التي تحرص على المرتبات لموظفيها بعملة الدولار.
وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر اليوم الأحد 17 يوليو من عام 2022، التي جاءت كالتالي:
سعر الدولار في البنك المركزي
سجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.82 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع، حسب تعاملات اليوم الأحد.
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