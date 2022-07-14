فى السوق المصرى تطورات أسعار الدرهم الإماراتى

استقرت سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 5.12 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
5.12 جنيه للشراء.
5.15 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
5.12 جنيه للشراء.
5.14 جنيه للبيع.
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