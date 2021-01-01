نهشت صاحبتها حتى الموت..الكلاب ليست وفية دائما..

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صورة الخبر: الكلاب
الكلاب

غالبا ما يقترن وصف الكلاب بالوفاء، لكن هذا لم يكن الحال بالنسبة إلى كلاب سيدة بريطانية، إذ لم يكن هناك وفاء على الإطلاق.

وأفادت صحيفة "الصن" البريطانية، الأحد، بأن أما بريطانية تبلغ من العمر (43 عاما) نهشتها الكلاب حتى الموت، في هجوم مروع أدى أيضا إلى إصابة شريكها بجروح خطيرة بينما كان يحاول تخليصها من الكلاب.

ووقعت الحادثة في بلدة روثرهام، جنوب مقاطة يوركشاير، شمالي بريطانيا.

وهرعت فرق الإنقاذ والشرطة إلى المكان سريعا، لكنها أخفقت في إنقاذ حياة السيدة، بينما لا يزال شريكها يخضع للعلاج في المستشفى.

وذكرت الشرطة أنها تلقت بلاغا بشأن هجوم كلب على رجل وسيدة، وبعدما انتقلت عناصر الشرطة إلى مكان الهجوم، وجدت امرأة ورجلا مصابين بجروح خطيرة.

ورغم الجهود التي بذلت لإنقاذ المرأة إلا أنها فارقت الحياة، بينما نقل الرجل إلى المستشفى لتلقي مزيد من العلاج.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن هناك كلبين كانا في المنزل، ولم يكن أي منهما ينتمي إلى سلالات محظورة، فهما من الكلاب الأليفة وتحديدا من فصيلة (American Bully XLs).
وقال ابن السيدة التي لقيت مصرعها إن كلا الكلبين كانا في حالة جيدة، وكانا يتلقيان معاملة جيدة.

وتشير التقارير الصادرة عن جمعية سلوك الكلاب والقطط إلى حدوث زيادة بنسبة 54 في المئة في هجمات الكلاب بين عامي 2020- 2021 في بريطانيا.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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