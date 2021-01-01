تعرف على ثمنه؟..خاتم «الخلود» يدخل موسوعة جينيس..



خاتم الخلود خاتم الخلود

دخل خاتم يحتوي أكثر من 24 ألف ماسة موسوعة جينيس للأرقام القياسية.



وحققت شركة مجوهرات هندية رقما جديدا جعلها تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، عندما وضعت أكثر من 24 ألف ماسة في خاتم واحد.



وقال موقع "يو بي آي" الإخباري أن موسوعة جينيس للأرقام القياسية أعلنت أن شركة "أس دبلوي إيه" للماس حصلت على لقب الخاتم الأكبر، الذي يحمل اسم "إيمي"، ويعني الخلود في اللغة السنسكريتية وتم تصميم الخاتم على شكل فطر المحار الوردي.

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وقال المسؤول في الشركة، عبد الغفور أناديان، إن هذا الخاتم يرمز إلى الخلود وطول العمر ويزن الخاتم 12 أونصة، ويقدر بأن ثمنه يبلغ 95 ألف دولار أمريكي.