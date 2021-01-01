التربية والتعليم : التوصل لهوية طلاب صوروا أجزاء من امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس

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صورة الخبر: التربية والتعليم
التربية والتعليم



كشفت مصادر مطلعة بفريق مكافحة الغش في غرفة عمليات الثانوية العامة، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الغرفة تمكنت من تحديد هوية طلاب صوروا امتحاني: الجيولوجيا وعلوم البيئة، وعلم النفس والاجتماع، لطلاب الثانوية العامة 2022، ونشروا أجزاء منه عبر منصات وصفحات الغش الإلكتروني، استعدادًا لحلها وتداولها.

امتحانات الثانوية العامة 2022
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن الوزارة توصلت الآن لهوية الطلاب من متداولي امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع بالثانوية العامة، مشيرين إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، وتطبيق عقوبة الغش عليهم، ومتابعة باقي الحالات.

وأكد المصدر، إنه تم التشديد على رصد أي مخالفات لضوابط امتحانات الثانوية العامة 2022، أو حالات غش داخل اللجان أو إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

مارثون الثانوية العامة 2022
وأضاف المصدر في تصريحه لـ القاهرة 24، أن الوزارة شددت على اتخاذ إجراءات مشددة لأي حالات غش في الامتحانات المتبقية من مارثون الثانوية العامة 2022، وذلك بعد تصوير بعض أسئلة الفيزياء، من داخل سيارة ونشرها، حيث تم ضبط المتسبب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

الوزارة تتابع تأمين جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تتابع تأمين جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة، بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

المصدر: cairo24

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