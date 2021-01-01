التربية والتعليم : التوصل لهوية طلاب صوروا أجزاء من امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس

كشفت مصادر مطلعة بفريق مكافحة الغش في غرفة عمليات الثانوية العامة، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الغرفة تمكنت من تحديد هوية طلاب صوروا امتحاني: الجيولوجيا وعلوم البيئة، وعلم النفس والاجتماع، لطلاب الثانوية العامة 2022، ونشروا أجزاء منه عبر منصات وصفحات الغش الإلكتروني، استعدادًا لحلها وتداولها.
امتحانات الثانوية العامة 2022
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن الوزارة توصلت الآن لهوية الطلاب من متداولي امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع بالثانوية العامة، مشيرين إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، وتطبيق عقوبة الغش عليهم، ومتابعة باقي الحالات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!