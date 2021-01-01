فيديو .. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار



أجواء شديدة الحرارة أجواء شديدة الحرارة



قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للـ أرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم، ستشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث سترتفع قيم الحرارة اليوم عن الأمس بنحو درجتين، والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 35 درجة مئوية.



ارتفاع في نسب الرطوبة

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن أغلب الكتل المؤثرة على البلاد قادمة من البحر المتوسط وفيها ارتفاع في نسب الرطوبة، وستكون درجة الحرارة المحسوسة أعلى من درجات الحرارة المعلنة، المقاسة في الظل بما يتراوح من 2 درجة إلى 3 درجات، أي ستصل إلى 38 درجة مئوية.



وتابعت، أن الأجواء في فترة النهار حارة رطبة على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد مرورًا بالقاهرة الكبرى وجنوبي الصعيد وسيناء، وفي فترات الليل، وبخاصة مع وجود نشاط للرياح سرعاته بين 30 و40 كم في الساعة، فإن هذا الأمر سيساعد على عدم الإحساس بنسب الرطوبة، وبالتالي نشعر باعتدال في الأجواء على أنحاء الجمهورية كافة.

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وأشارت غانم إلى أنه من المتوقع استمرار تكوّن شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، لكنها خفيفة تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، في الساعة السادسة صباحا.وأكدت، أنه من المتوقع غدا المزيد من الارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 37 درجة مئوية، والمحسوسة بين 39 و40 درجة مئوية وهو ما سيستمر على مدار هذ الأسبوع.