كيفية التغلب على الأمراض التي تسببها الموجة الحارة

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تقرير يفيد بأنه يمكن أن تصيب الحكة الجلد في أي وقت من السنة، ولكن الحرارة الشديدة لموجة الحر الصيفية، والتي تضرب معظم دول أوروبا حاليًا، يمكن أن تجعلها أسوأ من المعتاد، حيث يمكن أن تسبب درجات الحرارة المرتفعة مجموعة من المشاكل للأشخاص ذوي البشرة الحساسة، أبرزها الإكزيما والعرق الجاف الذي يسيء لمظهر الجلد.
ونصحت إليزابيث ريمر، خبيرة التجميل والصحة الجلدية بلندن، كيفية تحديد سبب الحكة وكيفية التعامل معها، ومن أهم النصائح هو تجنب خدش الجلد قدر الإمكان، مهما تطلب الأمر.
أوضحت إليزابيث أن الخدش يحفز إفراز مادة السيروتونين، وهو ما يفسر ذلك الإحساس بالهدوء بعد حك الجلد، ومع ذلك، فإن الخدش يعطل حاجز الجلد ويزيد الالتهاب واحتمال الإصابة بالعدوى ويحفز في النهاية تلك الحكة الشديدة.
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