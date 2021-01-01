كيفية التغلب على الأمراض التي تسببها الموجة الحارة



الموجة الحارة الموجة الحارة



نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تقرير يفيد بأنه يمكن أن تصيب الحكة الجلد في أي وقت من السنة، ولكن الحرارة الشديدة لموجة الحر الصيفية، والتي تضرب معظم دول أوروبا حاليًا، يمكن أن تجعلها أسوأ من المعتاد، حيث يمكن أن تسبب درجات الحرارة المرتفعة مجموعة من المشاكل للأشخاص ذوي البشرة الحساسة، أبرزها الإكزيما والعرق الجاف الذي يسيء لمظهر الجلد.



ونصحت إليزابيث ريمر، خبيرة التجميل والصحة الجلدية بلندن، كيفية تحديد سبب الحكة وكيفية التعامل معها، ومن أهم النصائح هو تجنب خدش الجلد قدر الإمكان، مهما تطلب الأمر.



أوضحت إليزابيث أن الخدش يحفز إفراز مادة السيروتونين، وهو ما يفسر ذلك الإحساس بالهدوء بعد حك الجلد، ومع ذلك، فإن الخدش يعطل حاجز الجلد ويزيد الالتهاب واحتمال الإصابة بالعدوى ويحفز في النهاية تلك الحكة الشديدة.

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علاج حكة الجلدوعادةً ما يبدو الجلد المصاب بالحكة المصاحبة للحرارة الشائكة كطفح جلدي خفيف مع ظهور بقع صغيرة بارزة مع أو بدون تورم، وقد تظهر البقع حمراء على البشرة الفاتحة، أما على الداكنة، فقد يكون الاحمرار أقل وضوحًا، وهذا يؤثر على البالغين والأطفال في أي جزء من الجسم.وقالت إليزابيث إن من أهم النصائح أيضًا هو الحفاظ على برودة الجسم، أي ارتداء ملابس قطنية فضفاضة والحفاظ على البرودة في السرير، تخلص من اللحاف وتجنب الأقمشة المصنوعة يدويًا.الحرص على شرب الكثير من الماء، والحفاظ على ماء الحمام الدش فاترًا، ولا بد من ترك الماء منسابًا على الجلد ومن ثم تجفيفه بالتربيت عليه بدلًا من فركه.يمكن وضع كمادات باردة على الجسم، كما يمكن وضع كريمات الترطيب التي يصفها الطبيب.