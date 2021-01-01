يقلل فرص تلف الأعضاء الحاد .. 3 أكواب من القهوة يوميًا



القهوة القهوة



توصلت دراسة أجريت حديثًا إلى أن تناول ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا إلى تقليل فرص تلف الأعضاء الحاد، لتشكك بذلك في الادعاءات القائلة بأن القهوة يمكن أن تكون ضارة بصحة القلب، وفقا لما ذكرته صحيفة ميرور.



فوائد القهوة للجسم

ووجدت الأبحاث الحديثة حول الفوائد المحتملة لشرب القهوة أن ادعاءات الدراسات السابقة بأن الكافيين يمكن أن يدمر الشرايين حول القلب غير صحيحة، وأن المشروب الصباحي يمكن أن يكون مسؤولًا عن تحسين صحة بعض أعضائك الحيوية.



في السابق، اعتقد العلماء أن الاستخدام المفرط للكافيين يمكن أن يكون مسؤولًا عن تصلب الشريان الأورطي، الشريان الرئيسي الذي ينقل الدم بعيدًا عن القلب.

قد يعجبك أيضا...

وأشارت الدراسات إلى أن شرب ما لا يقل عن ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن يحمي بالفعل من تصلب الشرايين، وهي حالة تتراكم فيها البلاك داخل الشرايين، مما يمنع تدفق الدم بشكل صحيح.كما تبين أن شرب القهوة بانتظام يقلل من احتمالية إصابة الكلى الحادة، حيث يتوقف العضو عن العمل، بنسبة تصل إلى 23 في المائة.أمراض القصور الكلوي الحادتحدث أمراض القصور الكلوي الحاد فقط لشخص واحد من بين كل 250 شخصًا، ولكن هذا يزيد إلى واحد من كل خمسة لمن يدخلون المستشفى بانتظام، مما يعني أن استهلاك القهوة يمكن أن يساعد أولئك الذين يعانون من صحتهم.بالنسبة لأمراض القصور الكلوي الحاد، حيث تفشل الكلى بسبب مرض آخر، وجد الباحثون أن أي استهلاك منتظم للقهوة يقلل من خطر الإصابة بفشل الأعضاء بنسبة 11 في المائة، في حين أن المستويات الأعلى من الاستهلاك المنتظم توفر انخفاضًا أفضل بنسبة 23 في المائة في أمراض القصور الكلوي الحاد.بالنسبة لصحة القلب، درس باحثو جامعة كوين ماري بلندن نتائج أكثر من 8000 مشارك، ووجدوا أنه لا توجد علاقة بين تضخم الشرايين ومستويات استهلاك القهوة.وأظهرت الدراسة أن المدخنين والمتعاطين بشراهة من المرجح أن يستهلكوا أيضًا مستويات عالية من الكافيين، كما أنهم يعانون من تصلب الشرايين الأسوأ، مما قد يشير إلى كيفية توصل الدراسات الأخرى إلى استنتاجهم.