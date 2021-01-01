تحذير من الصحة البريطانية من إمكانية انتشار جدري القرود بنهاية العام



جدري القرود جدري القرود



حذرت وزارة الصحة البريطانية، من إمكانية تفشي فيروس جدري القرود في البلاد، حتى نهاية العام الجاري، نظرًا لبطء انتشار التطعيم باللقاحات المضادة للمرض، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.





من الممكن إصابة الأطفال بجدري القرود

وأكد خبراء الصحة، أن حالات الإصابة بمرض جدري القرود، قد تتصاعد بحلول نهاية العام، وتصل إلى الأطفال، في حين أن 50000 جرعة لقاح لاتزال قيد الطلب، ويقول خبراء الصحة العامة، إن هناك حاجة إلى 4 أضعاف هذا العدد لوقف انتشار المرض.



وفي المملكة المتحدة، كان هناك بالفعل أكثر من 1850 حالة إصابة بالمرض، مما يتسبب في ظُهور بثور مؤلمة في جميع أنحاء الجسم، ويُعتقد أن الأعداد تتضاعف كل 15 يومًا، وقد شوهدت هذه في الغالب في الرجال المثليين.

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تطعيم من تقل أعمارهم عن 50 عاموقالت الدكتورة ديبورا بيركس، الرئيسة السابقة لفريق عمل كوفيد الأمريكي، إن جميع الرجال المثليين في لندن الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، يجب تطعيمهم وكذلك النساء المثليين.وينتقل الفيروس من خلال الاتصال الجسدي الوثيق، مثل الجنس، ولكن أيضًا عن طريق التقبيل والمعانقة.ويمكن أن توفر اللقاحات حماية فعالة، لكن الأطباء انتقدوا الانتشار البطيء للقاحات إلى البريطانيين الأكثر عُرضة للخطر، وزعموا أن المملكة المتحدة ليس لديها جرعات كافية، لمنع الفيروس من الانتشار إلى السكان على نطاق أوسع.فيما أكدت وكالة الأمن الصحي البريطاني، أن هناك مخاوف خاصة من إمكانية وصول جدري القرود إلى الأطفال، الذين هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة نتيجة لذلك.