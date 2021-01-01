تحذير من الصحة البريطانية من إمكانية انتشار جدري القرود بنهاية العام

حذرت وزارة الصحة البريطانية، من إمكانية تفشي فيروس جدري القرود في البلاد، حتى نهاية العام الجاري، نظرًا لبطء انتشار التطعيم باللقاحات المضادة للمرض، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.
من الممكن إصابة الأطفال بجدري القرود
وأكد خبراء الصحة، أن حالات الإصابة بمرض جدري القرود، قد تتصاعد بحلول نهاية العام، وتصل إلى الأطفال، في حين أن 50000 جرعة لقاح لاتزال قيد الطلب، ويقول خبراء الصحة العامة، إن هناك حاجة إلى 4 أضعاف هذا العدد لوقف انتشار المرض.
وفي المملكة المتحدة، كان هناك بالفعل أكثر من 1850 حالة إصابة بالمرض، مما يتسبب في ظُهور بثور مؤلمة في جميع أنحاء الجسم، ويُعتقد أن الأعداد تتضاعف كل 15 يومًا، وقد شوهدت هذه في الغالب في الرجال المثليين.
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