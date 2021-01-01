الإفتاء تجيب .. هل يجوز عمل المرأة بالتدريس والتعليم

هل يجوز للمرأة أن تشتغل بالتعليم والتدريس والإفتاء؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، من أحد الأشخاص.
أوضحت دار الإفتاء، في مطلع ردها على السؤال السابق أن التاريخ الإسلامي سجل مشاركة المرأة في العلم؛ فقد كان النساء يَحضُرن مجالس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويَتَعَلَّمن منه، حتى إنه خصهنّ بمجلس وحدهن.
واستدلت الإفتاء على ذلك بما ورد عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله عنه: قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ". لافتة إلى أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تُفتي المسلمين بحضرة الصحابة، ويُرجَع إليها في المعضلات.
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