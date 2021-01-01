داعية إسلامي يجيب .. ما حكم الصلاة بالشورت أو القميص القصير؟

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صورة الخبر: الدكتور محمد طه رمضان
الدكتور محمد طه رمضان


رد الدكتور محمد طه رمضان، الداعية الإسلامي، على سؤال ورد إليه نصه: ما حكم الصلاة بالشورت القصير أو القميص القصير الذي يكشف العورة؟.

ما حكم الصلاة بالشورت القصير؟
وقال الداعية الإسلامي خلال مقطع فيديو له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ينبغي على المسلم حينما يُقدِم على الصلاة أن يعلم أنه واقف بين يدي الله عز وجل، ومن ثم يجب أن يكون حريصا على أن يراه الله في أحسن صورة.

واستدل الداعية الإسلامي على ذلك بقول الله عز وجل: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، أي عند كل صلاة، مضيفا: فالإنسان عليه أن يلبس ثيابا نظيفة طاهرة ساترة لعورته حتى يتقبل الله عز وجل منه.

عورة الرجل ما بين سُرته إلى ركبته
وتابع الداعية الإسلامي، أن عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، وستر العورة واجب، كما أنه شرط من شروط صحة الصلاة، مردفا: فالصلاة لكي تكون صحيحة لها شروط، ومن هذه الشروط ستر العورة.

وأكمل الداعية الإسلامي: وعليه لو صلى الرجل وبانت عورته أو جزء منها بطلت صلاته عند جمهور الفقهاء عدا المالكية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا عبدالله بن العباس رضي الله عنهما قال: “غط فخذك، فإن الفخذ من العورة"، والأمر هنا للوجوب.

المصدر: cairo24

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