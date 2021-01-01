داعية إسلامي يجيب .. ما حكم الصلاة بالشورت أو القميص القصير؟

رد الدكتور محمد طه رمضان، الداعية الإسلامي، على سؤال ورد إليه نصه: ما حكم الصلاة بالشورت القصير أو القميص القصير الذي يكشف العورة؟.
ما حكم الصلاة بالشورت القصير؟
وقال الداعية الإسلامي خلال مقطع فيديو له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ينبغي على المسلم حينما يُقدِم على الصلاة أن يعلم أنه واقف بين يدي الله عز وجل، ومن ثم يجب أن يكون حريصا على أن يراه الله في أحسن صورة.
واستدل الداعية الإسلامي على ذلك بقول الله عز وجل: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، أي عند كل صلاة، مضيفا: فالإنسان عليه أن يلبس ثيابا نظيفة طاهرة ساترة لعورته حتى يتقبل الله عز وجل منه.
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