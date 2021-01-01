اليابان .. الإصابات بكورونا تتعدى الـ110 ألف حالة

أعلنت جيجي وكالة الأنباء اليابانية، السبت، ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لتتعدى الـ110 ألف حالة.
من جانبها قالت شركة موديرنا للأدوية، ا السبت، إن اللقاح الجديد، الذي يتم تطويره ضد المتغيرات الفرعية لفيروس كورونا، أقوى استجابة من اللقاح الأصلي.
اللقاح الجديد أكثر فعالية ضد متغيرات كورونا
وجاء ذلك، بعد أسابيع قليلة فقط من توصية إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، بأن تقوم شركات تصنيع لقاح فيروس كورونا بتعديل معززاتها إلى الصفر في المتغيرات الفرعية أوميكرون BA.4 وBA.5، كشفت موديرنا النقاب عن بيانات جديدة واعدة لتوقعاتها.
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