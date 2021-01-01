اليابان .. الإصابات بكورونا تتعدى الـ110 ألف حالة



الإصابات بكورونا الإصابات بكورونا



أعلنت جيجي وكالة الأنباء اليابانية، السبت، ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لتتعدى الـ110 ألف حالة.



من جانبها قالت شركة موديرنا للأدوية، ا السبت، إن اللقاح الجديد، الذي يتم تطويره ضد المتغيرات الفرعية لفيروس كورونا، أقوى استجابة من اللقاح الأصلي.



اللقاح الجديد أكثر فعالية ضد متغيرات كورونا

وجاء ذلك، بعد أسابيع قليلة فقط من توصية إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، بأن تقوم شركات تصنيع لقاح فيروس كورونا بتعديل معززاتها إلى الصفر في المتغيرات الفرعية أوميكرون BA.4 وBA.5، كشفت موديرنا النقاب عن بيانات جديدة واعدة لتوقعاتها.

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وأوضحت الشركة في بيان لها، أن المعزز الجديد ثنائي التكافؤ المحتوي على أوميكرون أثار استجابات قوية ضد المتغيرات الفرعية لفيروس كورونا.وأشارت الشركة إلى أن المشاركين في التجربة، حصلوا على المعزز ثنائي التكافؤ لديهم أجسام مضادة معادلة BA.4 وBA.5 كانت أعلى بـ 1.69 مرة من أولئك الذين حصلوا على المعزز الأصلي، على حد قول الشركة.وقال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، في بيان: هذا الاتساع الفائق والمتانة للاستجابة المناعية بعد التعزيز الثنائي، ظهر الآن في دراسات متعددة المرحلة 2/3 شملت آلاف المشاركين.