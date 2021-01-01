بسبب الحر .. حرائق تجتاح العالم



حرائق تجتاح العالم حرائق تجتاح العالم



تعاني دول جنوب غرب أوروبا من حالة غير مسبوقة من اندلاع الحرائق بسبب موجة الحرارة التي عصفت بالبلاد على مدار الأيام القليلة الماضية.



وتعاني فرنسا وإسبانيا والبرتغال واليونان من الحرائق التي أكلت آلاف الهيكتارات من الأرابضي الزراعية في العديد من الدول الأوروبية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.



وقد أُجبر الآلاف من المصيفين في فرنسا على الرحيل من مناطق قضاء إجازاتهم في دولة الوقوع في الحب.

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