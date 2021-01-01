تعرف علي .. موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في نهائي كأس مصر 2021 والقنوات الناقلة



موعد مباراة الأهلي والزمالك موعد مباراة الأهلي والزمالك



موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في نهائي كأس مصر نسخة السنة الماضية 2021، ضمن أكثر طلبات جماهير قطبي الكرة المصرية على محرك بحث جوجل، وذلك بعد انتهاء مباراتي الزمالك والأهلي في الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2022.



ويقدم القاهرة 24 أخر أخبار الكرة المحلة للمتابعين الكرام، لذا نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في نهائي كأس مصر النسخة المؤجلة من السنة الماضية 2021، كذلك تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة القمة، والتشكيل المتوقع للفريقين.





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موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في نهائي كأس مصر 2021وعن موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في نهائي الكأس، يشهد استاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية، قمة مصرية نارية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل والموافق 21 يوليو 2022 في نهائي كأس مصر، المنتظر منذ العام الماضي.وتُذاع مباراة الأهلي والزمالك في نهائي الكأس بتمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالكمن المحتمل أن يختار المدرب البرتغالي سواريش؛ تشكيل الأهلي الآتي لمواجهة غريمه الزمالك في نهائي كأس مصر 2021:حارس المرمى: محمد الشناوي.خط الدفاع: أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - علي معلول - كريم فؤادخط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - ‏أحمد عبد القادر.الهجوم: حسام حسن ‏- صلاح محسن.لاعبو الأهليتشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهليأما الناحية الثانية، قد يستقر المدرب البرتغالي فيريرا على تشكيل الزمالك الآتي، لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر 2022:حارس المرمى: محمد عوادخط الدفاع: محمود الونش - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني.خط الوسط: حمزة المثلوثي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - أحمد فتوح.الهجوم: أشرف بن شرقي - سيف الدين الجزيري - سيد عبد الله.نتائج مباراتان الأهلي والزمالك في الدوري المصريشهدت الجولة الـ 25 من بطولة الدوري نتائج مثيرة، حيث استطاع نادي الزمالك تعزيز صدارته في جدول الدوري المصري الممتاز، بفوزه بهدفين نظيفين بأقدام أشرف بن شرقي على فريق غزل المحلة، ليصل الزمالك إلى النقطة 57 من بطولة الدوري المصري، ليطير بعيدًا عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بفارق 4 نقاط، والأهلي صاحب المركز الثالث بـ 9 نقاط.