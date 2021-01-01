صفحات تزعم تداول أجزاء من امتحان الجيولوجيا لـ الثانوية العامة.. والتعليم تحقق



امتحان الجيولوجيا لـ الثانوية العامة امتحان الجيولوجيا لـ الثانوية العامة



تداولت بعض صفحات وجروبات الغش صورًا زعمت أنها أجزاء من امتحان مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة، والتي يؤديها طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، الآن، داخل لجان مُؤمنة في جميع أنحاء الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل وزارة التربية والتعليم.



وكشفت مصادر مطلعة بفريق مكافحة الغش بغرفة عمليات الثانوية العامة الخاصة بوزارة التربية والتعليم، أنه جار مُتابعة عملية نشر وتداول أجزاء من امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة؛ للوقوف على ما إذا كانت لامتحان هذا العام أم مجرد صور لمُراجعات وادعاءات بالتداول.



وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه حال ثبوت أنها من امتحانات العام الدراسي الحالي، سيتم تتبع الأمر للوقوف والوصول إلى المُصور، ومن شارك في نشرها، مؤكدة أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة مع كل من شارك في تلك العملية.