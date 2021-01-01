شوبير يعلن 3 صفقات قوية للزمالك

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صورة الخبر: الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير


كشف الإعلامي أحمد شوبير، صفقات قوية للفريق الأول لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وقال أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية: الزمالك يقترب من التعاقد مع الثلاثي يحيى جبران لاعب الوداد المغربي، وأحمد أيمن منصور ومحمد بسام استعدادًا للموسم الجديد، في ظل سعي النادي في تدعيم الصفوف بشكل قوي.

وأضاف شوبير: يحيى جبران لاعب مميز ودائما يتردد عن مفاوضاته مع الأبيض، ولكنه حاليًا هو صفقة انتقال حر وده بيسهل مهمة الزمالك اللى عايز يتعاقد معه، خاصة وأن الفريق المغربي لن يستفيد منه.

الزمالك يتعاقد مع لاعب بيراميدز
وأوضح نجم الأهلي السابق: الزمالك يستحق له مصطفى محمد ومحمود كهربا ومصطفى فتحي لو جات له هيقدر يخلص الصفقة بسرعة، خاصة وأنه أنهى التعاقد مع أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز، واللاعب وقع على تعاقد لمدة ثلاثة مواسم، خاصة وأن عقده انتهى مع فريق، وسوف يصبح صفقة مجانية وهو ما يفيد الزمالك.

وشدد أحمد شوبير: الزمالك أصبح قريبا للغاية أيضا من التعاقد مع محمد بسام، رغم توقيعه لفريق البنك الأهلي، في ظل لأن العلاقة الجيدة بين الأخير ومسئولي الزمالك، علاوة أن خالد جلال لديه ثقة في الزنفلي، وأنه يستمر في حراسة البنك الأهلي وبالتالي يصبح انتقال محمد بسام للزمالك منطقي في الفترة المقبلة.

المصدر: cairo24

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