شوبير يعلن 3 صفقات قوية للزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، صفقات قوية للفريق الأول لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق.
وقال أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية: الزمالك يقترب من التعاقد مع الثلاثي يحيى جبران لاعب الوداد المغربي، وأحمد أيمن منصور ومحمد بسام استعدادًا للموسم الجديد، في ظل سعي النادي في تدعيم الصفوف بشكل قوي.
وأضاف شوبير: يحيى جبران لاعب مميز ودائما يتردد عن مفاوضاته مع الأبيض، ولكنه حاليًا هو صفقة انتقال حر وده بيسهل مهمة الزمالك اللى عايز يتعاقد معه، خاصة وأن الفريق المغربي لن يستفيد منه.
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