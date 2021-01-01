صفحات تزعم تداول امتحان علم النفس بالثانوية العامة.. والتعليم تحقق

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تداول امتحان علم النفس بالثانوية العامة


تداولت عدد من صفحات شاومينج؛ أجزاءً لأسئلة من امتحان علم النفس بالثانوية العامة عبر جروبات تليجرام، وذلك بعد مرور نصف ساعة من بدء الامتحانات في جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية.


تداول أسئلة من امتحان علم النفس بالثانوية العامة
وكشفت مصادر مُطلعة بفريق مكافحة الغش بغرفة عمليات الثانوية العامة الخاصة بوزارة التربية والتعليم، أنه جار مُتابعة عملية نشر وتداول أجزاء من امتحان علم النفس، للوقوف على ما إذا كانت لامتحان هذا العام أم مجرد صور لمُراجعات وادعاءات بالتداول.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: حال ثبوت أنها من امتحانات العام الدراسي الحالي، سيتم تتبع الأمر للوقوف والوصول إلى المُصوّر، ومن شارك في نشرها، مؤكدة أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة مع كل من شارك في تلك العملية.

المصدر: cairo24

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