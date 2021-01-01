تلاميذ الصف الرابع الابتدائي يمتحنون اللغة العربية دور ثاني

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تلاميذ الصف الرابع الابتدائي


انطلقت منذ قليل امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الثاني 2022 ، حيث يؤدي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي امتحان اللغة العربية ويليه امتحان التربية الدينية.

وتستمر امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الثاني 2022 من اليوم الأحد 17 يوليو 2022، حتى 21 يوليو 2022 “ لمدة 5 أيام ” .

وقررت وزارة التربية والتعليم ، أن يتم تقييم التلاميذ في امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الثاني 2022 على ما درسوه في الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.

وكانت قد أعلنت نتيجة امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الأول 2022 في جميع المدارس بالألوان ، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم كما يلي :

اللون الأزرق : يشير إلى أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ( 85 إلي 100)
اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)
اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)
اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).
حيث تم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2) وتم تحويل الدرجات إلى ألوان

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم عقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الثاني 2022 للطلاب الذين لم يحصلوا على التقديرات أو الألوان سالفة الذكر فيما درسوه في الفصلين الدراسيين

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في احدى المقررات الدراسية او اكثر بعد اعلان نتيجة امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الثاني 2022 ، سيكون عليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى
جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الثاني 2022
الأحد 17 يوليو : اللغة العربية + التربية الدينية
الاثنين 18 يوليو : علوم - مهارات مهنية
الثلاثاء 19 يوليو : دراسات + تكنولوجيا المعلومات
الاربعاء 20 يوليو : اللغة الانجليزية
الخميس : الرياضيات

المصدر: elbalad

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