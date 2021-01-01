

معجون الأسنان معجون الأسنان



نرى دائما فى الإعلانات أن معجون الأسنان ضروري لتنظيف الفم وإزالة طبقة البلاك وبقايا الطعام من الأسنان لتصبح نظيفة، ولكن الدراسات العلمية أثبتت أن الفرشاة تقوم بمفردها بهذه المهمة بكفاءة.



وأظهرت الدراسات أن التنظيف بالفرشاة بدون معجون الأسنان له نفس الفعالية في إزالة البلاك وفي بعض الحالات يكون أكثر فعالية، حيث إن فرشاة الأسنان هي الأداة الأكثر أهمية عند تنظيف أسنانك، ومعجون الأسنان هو مجرد لمسة إضافية.



رغم أن معجون الأسنان يمكن أن يضر الأسنان فى بعض الحالات “حسب تركيبة المعجون”، إلا أن له العديد من الفوائد الأخرى خارج إطار التنظيف.

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نعرض لكم فوائد معجون الأسنان الحقيقية، وذلك وفقا لموقع “advanceddentalartsnyc”.التخلص من رائحة الفم الكريهة: عند الحديث عن نضارة النعناع، فإن استخدام معجون الأسنان يمكن أن يجعل رائحة فمك طيبة، وإذا لم يقنعك ذلك يمكنك دائمًا استخدام غسول الفم للتخلص من رائحة الفم الكريهة.التبييض: تحتوي بعض أنواع معجون الأسنان على مواد كيميائية تساعد في تبييض أسنانك، وعلى الرغم من أنها ليست سريعة أو فعالة مثل علاج تبييض الأسنان الاحترافي لدى الطبيب، فإن استخدام معجون أسنان مبيض يمكن أن يقلل من آثار البقع على أسنانك.يوازن معجون الأسنان درجة الحموضة في الفم: كلما زادت حمضية اللعاب كلما كان تسوس الأسنان أسهل، ويحتوي معجون الأسنان على فوسفات الصوديوم مما يؤدي إلى خفض درجة الحموضة في تجويف الفم، وهو أمر جيد.يحارب حساسية الأسنان: إذا كان لديك أسنان حساسة فإن معجون الأسنان الذي يحتوي على نترات البوتاسيوم يعد خيارًا جيدًا.طعم معجون الأسنان لطيف: تنظيف أسنانك بالفرشاة ليس ممتعًا تمامًا، والقليل من النضارة بالنعناع لمرافقة روتينك يمكن أن يجعل تنظيف أسنانك روتينًا ممتعًا.